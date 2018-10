Bergwijn staat versteld van Nijhuis: Strafschop verwacht ja

Na afloop in het met 6-0 gewonnen duel tegen FC Emmen, gaf PSV aanvaller Steven Bergwijn aan dat hij het hele duel gedreven was en op zoek was naar een doelpunt.

'We hebben het er sowieso over dat we altijd door moeten gaan. Het maakt niet uit hoeveel het staat. Voor mezelf is het al eventjes geleden dat ik heb gescoord, dus ik ben ook op zoek,' liet de aanvaller weten in gesprek met FOX Sports.

Terwijl de aanvaller verbaasd was dat hij in de eerste helft geen strafschop kreeg, 'Hij haakt mij gewoon, anders kan ik gewoon doorlopen. Ik vond het raar dat hij niet naar de beelden ging kijken, maar dat is zijn keuze,' maar bij het zien van de beelden krabbelde hij terug. 'Hij haakt me wel, maar ik moet zeggen dat het een beetje makkelijk was. Maar hij had sowieso moeten kijken en moeten beslissen, dat heeft hij nu niet gedaan.'

