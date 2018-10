Tegen New York City was Wayne Rooney afgelopen weekend tweemaal trefzeker voor DC United, waardoor de club verzekerd is van de play offs om de titel.

Met de komst van Wayne Rooney afgelopen zomer, stond de club nog allerlaatste in de Eastern Conference met 11 punten achterstand. Maar nu Rooney zijn voeten heeft laten spreken, is de Engelsman met 12 treffers in 19 duels goud waard voor de club.

De club is op de vijfde plek geeindigd in de Eastern Conference, waardoor het een ticket voor de titel heeft weten te bemachtigen. De club stroomt in bij de kwartfinales, waar het kan toewerken naar een eventuele titel.

Rooney goud waard voor DC United en mag hopen op titelstrijd

