PSV in winterstop naar Qatar voor trainingskamp

Zoals het er nu naar uitziet zal PSV in de winterstop een trainingskamp beleggen in Qatar, waar in 2022 het WK wordt gespeeld.

De tour door Mexico blijft voor PSV ook nog altijd een optie, daar waar de club uit Eindhoven vorig seizoen in de VS verbleef. Dit seizoen geeft PSV de voorkeur aan Qatar, waar de facaliteiten goed zijn. De reis is van kortere duur en de jetlag is dan minder groot, daarbij moet PSV nog wel op zoek naar een tegenstander voor het trainingskamp.

De tour door Mexico blijft bestaan, mede door de commerciële redenen dat PSV in Mexico aan populariteit enorm groeit.

