Dolberg verlengt met 1 jaar bij Ajax en ligt tot medio 2022 vast

Ajax heeft de Deen Kasper Dolberg beloond met een verbeterd contract, de Deen ligt nu vast tot medio 2022 bij de Amsterdammers.

De Deen lag in eerste instantie vast tot medio 2021 bij de Amsterdammers, maar Ajax heeft daar maandag een jaartje aan vastgeplakt. 'We spraken al een tijdje over een nieuw contract en ik ben blij dat het rond is. Ik ben heel erg gelukkig bij Ajax,' laat Dolberg zelf weten op de clubwebsite.

Afgelopen seizoen was het zoeken voor Dolberg, die dit seizoen de draad weer opgepakt lijkt te hebben en jl. weekend tegen Heerenveen nog trefzeker was. 'Ik heb het idee dat ik op de weg terug ben. Wat ik de laatste weken weer heb laten zien, moet ik nu doorzetten.'

