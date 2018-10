Van Boekel over strafschop Ajax: 'De VAR stond pal achter mij'

In het duel met SC Heerenveen wees arbiter Van Boekel in de tweede helft naar de stip voor Ajax, na een vermeende overtreding op Kasper Dolberg.

Vijf minuten na rust was het Daniel Høegh die Dolberg te grof van de bal afzette, waardoor Van Boekel naar de stip wees. Dit schoot bij de Friezen in het verkeerde keelgat.

'Ik heb de beelden net terug gezien en ik zie dat Dolberg een beuk/duw krijgt van Høegh. Er is ook contact bij de benen. Daardoor besluit ik tot een overtreding en dus een strafschop. Wat ik op de beelden heb gezien is precies hoe ik het in het veld ook beleefd heb. Het contact was misschien in de buurt van de schouder, maar meer in de rug. En daarnaast was er dus contact onderin bij de benen. Al met al was het voor mij voldoende voor een overtreding,' liet Van Boekel na afloop optekenen.

'De één zal het uitleggen als een schouderduw, ik leg het uit als een strafschop. Het vak arbitrage zal altijd discutabel blijven, maar als ik de beelden zie, vind ik het besluit absoluut te steunen. Dat is ook wat de VAR gedaan heeft, en ik denk terecht. De VAR zei: "Je kunt hem geven, dus een terechte beslissing.'

Van Boekel handelde zelf en had de VAR niet nodig, 'De VAR is echt alleen bedoeld om grote fouten eruit te halen. Alleen als een beslissing echt absoluut belachelijk is, zal hij zeggen: "Pol, ga even de beelden bekijken." De VAR is bedoeld om honderd procent fouten eruit te halen. Dat was dit absoluut niet.'

De trainer van de Friezen en de overtreding maker zelf waren het niet eens met de lezing van Van Boekel, 'Ik denk dat dit een ouderwetse schouderduw is. Het is geen penalty.' Høegh zelf was het er ook niet mee eens. 'Ik was er op het veld helemaal zeker van; het was geen penalty. Dat vind ik ook nog nu ik het heb teruggezien. Hij zei tegen mij dat ik van achteren kwam, maar het was schouder tegen schouder. Maar goed, zo gaat het soms.'

