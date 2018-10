Pique: We kunnen het ook zonder Messi tegen Real Madrid

In het duel met Sevilla liep Lionel Messi een armbreuk op, waardoor El Clasico volgende week definitief aan zijn neus voorbij gaat.

''Natuurlijk zijn we mét Messi altijd sterker, psychologisch is het een prettig gegeven als hij speel,' liet ploeggenoot Pique weten na afloop in gesprek met de Spaanse media. 'Het maakt een groot verschil of hij er wel of niet bij is. We hebben echter voldoende opties, dus we hoeven ons geen grote zorgen te maken.'

'De afwezigheid van Messi moet zo min mogelijk opvallen, dat is ons streven,' liet ook ploeggenoot en Kroaat Raketic weten. Ook trainer Valverde weet dat de ploeg het kan zonder De VLo, 'We hebben genoeg mogelijkheden en moeten er maar mee om zien te gaan. Tegen Sevilla waren we even van slag nadat Messi uitviel, daarna ging het weer lopen. Luis Suárez liet zien dat we op hem kunnen rekenen.'

De kwetsuur van Messi mag de zege dan ook niet verpesten, 'We staan weer bovenaan en speelden gewoon goed. Een prima begin van deze zware week.'

