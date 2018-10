Bayern trainer Kovac steekt Robben hart onder de riem na rode kaart

In het met 3-1 gewonnen duel met Wolfsburg moest Robben met rood naar de kant, een schwalbe kostte hem al een gele kaart en een opvolgende overtreding was goed voor zijn tweede.

Robben moest dus met rood naar de kant, waar trainer Niko Kovac de Nederlander steunde na afloop. De schwalbe kostte Robben een gele kaart, dat was begrijpelijk, maar de opvolgende overtreding ging er niet in bij Kovac, ''Ik maak Robben geen verwijt, de eerste kaart had niet moeten worden gegeven.'

De rode kaart leverde Bayern geen problemen op, een 3-1 overwinning was dan ook zeer welkom. 'We hebben geen seconde gewankeld, zelfs niet in ondertal', meldde Kovac. 'Er had zelfs nog meer ingezeten. Deze overwinning is dikverdiend.'

En dat nadat vrijdag de persconferentie uitliep op een media oorlog, waar de trainer de rust probeerde te behouden.

