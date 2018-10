Van Bommel: PSV is gewoon mijn club, hier ligt mijn hart

Mark van Bommel is zeer succesvol bij PSV, waar hij de eerste negen competitieduels op rij allemaal in winst wist om te zetten.

'Ik heb met Eindhoven een heel speciale band,' begint Van Bommel zijn decumentaire met FOX Sports. (Mark van Bommel: van successpeler naar succestrainer bij PSV). 'Ik heb hier zes jaar gespeeld. Vanaf 1999 tot 2005. Daarna ben ik in 2012 teruggekomen. Nu ben ik trainer. PSV is wel m'n club geworden.'

Van Bommel volgde oud ploeggenoot Cocu op bij PSV, 'Ik kreeg de vraag of ik het eerste elftal van PSV wilde trainen. Toen is het heel snel gegaan,' gaat de oefenmeester verder. 'We hadden weinig voorbereidingstijd. Je probeert de spelers zo snel mogelijk je speelwijze duidelijk te maken, je tactiek.'

Waar Van Bommel nog even terugblikte naar het verleden, waarbij hij met PSV dichtbij de Champions League finale was, 'Het seizoen 2004/2005 was een uniek seizoen voor PSV. We werden kampioen, wonnen de beker en haalden de halve finale van de Champions League. We waren heel dicht bij de finale. We verloren uit met 2-0 van AC Milan en wonnen thuis met 3-1. Dat zijn momenten waar je vaak aan terugdenkt.'

