Steven Bergwijn moest op 13-jarige leeftijd de jeugd van Ajax verlaten, waarna hij niet door Feyenoord maar door PSV werd opgepikt.

Vervolg: Bergwijn liet Feyenoord stikken vanwege 'reiskostenvergoeding'

Volgens Henk Spaan een grote fout om Bergwijn te laten gaan, zo laat hij optekenen in Ajax Showtime, 'Ten slotte heeft PSV niet eens een vergoeding hoeven betalen, ze lieten Stevie zomaar gaan. Ik vond het verschrikkelijk.'

Waar Bergwijn eerder ook al in het vizier was bij Feyenoord, konden club en speler het toentertijd niet eens worden over de reiskostenvergoeding. Zo laat Valentijn Driessen weten: 'En ze konden hem natuurlijk niet met dat Feyenoord-busje in Amsterdam ophalen. Als je daarmee door de Jordaan rijdt, ligt die zo in de gracht.'

