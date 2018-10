De Boer: Bergwijn is gewoon al van wereldniveau

Na afloop van het competitieduel met FC Emmen, was analist Ronald de Boer vooral lyrisch over PSV buitenspeler Steven Bergwijn.

'Hij wil goals maken, hij wil belangrijk zijn. Eerst ging Dumfries eruit, die was toen de snelste. Dan zie je ook weer hoe snel Bergwijn is. Als die jongen zich zo doorontwikkelt.. Ik vind echt dat hij stappen maakt,' begint De Boer bij FOX Sports.

'Hij is toch het meest gevaarlijk vanaf links. Als hij naar binnen komt, heeft hij een geweldig schot. Nu is het een beetje wikken en wegen. Bergwijn doet het goed, maar op rechts is hij gewoon minder. Je ziet echt dat hij al een volwassen speler van wereldniveau is. Zijn echte plek is linksbuiten.'

De vergelijking met oud Ajacied Justin Kluivert wordt dan ook gemaakt, 'Het belangrijkste is dat hij continu speelt. Kluivertje, die is vertrokken naar AS Roma, maakt deze vlieguren helaas niet. Hij(Bergwijn, red.) ontwikkelt zich door en speelt nu ook in het Nederlands Elftal.'

