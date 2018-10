Pochettino: We komen alleen voor de winst naar Eindhoven

PSV wist zaterdag kinderlijjk eenvoudig af te rekenen met promovendi FC Emmen en rolde met 6-0 de ploeg op, terwijl Tottenham een magere 1-0 zege kende op West Ham United.

Eric Lamela was voor The Spurs goed voor de winnende treffer, die na afloop alle lof kreeg van coach Pochettino. Waar voor de Engelse grootmacht nu volop het vizier kan op komende woensdag, waar het sleutelduel met PSV wacht in de Champions League.

'Lloris liet weer eens zien dat hij van wereldklasse is,' liet Pochettino weten na afloop in gesprek met Sky Sports. Keer op keer was de goalie een sta in de weg, 'hij is gewoon grandioos.'

Ook doelpuntenmaker Lamela kon rekenen op vertrouwende woorden, 'Het is zo fijn dat we over een brede selectie beschikken, vandaag stond hij op. Eigenlijk houd ik er niet van om individuen uit te lichten, maar Érik was fantastisch. Je ziet dat hij elk jaar iets beter wordt.'

Voor Tottenham wacht woensdag het duel met PSV, waar volgend weekend het duel met Manchester City wacht. 'We zijn fantastisch begonnen aan deze periode en er wacht ons nu een wedstrijd waarin alleen een zege telt. Dit is een 'must-win-game'. Willen we overleven in de Champions League, dan moeten we drie punten pakken daar,' aldus de oefenmeester van de Londenaren.

