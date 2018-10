Lionel Messi loopt armbreuk op en staat drie weken buitenspel

In het competitieduel met Sevilla wist FC Barcelona wel te winnen, maar raakte het een belangrijke speler kwijt.

Lionel Messi liep een armbreuk op in het duel met Sevilla, waardoor de Argentijnse vedette ruim drie weken aan de kant staat bij de Catalaanse grootmacht. Hierdoor gaat het Champions League duel met Internazionale aankomende woensdag aan zijn neus voorbij, evenals El Clasico komende zondag in de Spaanse Liga.

De komende drie weken moet Lionel Messi in ieder geval de wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, of het Champions League duel met PSV in gevaar komt is nog niet uit te wijzen.

