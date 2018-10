Gemeente Rotterdam wil niet mee in financiele eis Feyenoord

Waar Feyenoord achter de schermen druk bezig is met het nieuwe stadion, wil de gemeente Rotterdam niet volop meewerken.

Feyenoord wil een jaarlijks bedrag van 25 miljoen euro genereren, maar daar wil de gemeente Rotterdam niet in mee. Waar Feyenoord de financiele eis een jaar geleden al op tafel legde, wijst de gemeente dit resoluut af: 'Maar wij kunnen als stad niet tekenen voor een jaarlijkse garantie van 25 miljoen voor Feyenoord. Stel dat de opbrengsten achterblijven, dan zou het volgens de normen van het Europees Parlement in Brussel toch klassieke staatssteun zijn?'

'Ik ben er bovendien van overtuigd dat de Rotterdammers in opstand komen als we die eis van Feyenoord inwilligen,' gaat Visser verder in de Volkskrant. 'Je zult fan zijn van Excelsior of Sparta en belasting betalen in de wetenschap dat een deel van het geld bestemd is voor de nieuwe spits van Feyenoord. Eigenlijk zegt Feyenoord nu: de Rotterdammers moeten meebetalen aan de salarissen van onze spelers. Dat argument zou ik als directeur van Feyenoord niet gebruiken.'

Visser legt de bal dan ook bij Feyenoord neer, 'Als die bal wordt teruggeschopt op onze helft hebben we een probleem. Er moet snel een detailontwerp komen van het stadion om 2023 te halen,' waar er een noodplan is wanneer plan A niet doorgaat. 'Ja, de huidige Kuip. Als Feyenoord die wil renoveren? Be my guest, de banken en de gemeente zullen er geen cent insteken.'

