Chelsea komt met de schrik vrij tegen Manchester United

In speelronde nummer negen stonden op Stamford Bridge Chelsea en Manchester United tegenover elkaar. Een weerzien tussen José Mourinho en de fans van Chelsea beloofde al veel goeds. De twee clubs willen dit seizoen allebei in de top eindigen en vooralsnog lukt dat vooral bij Chelsea-trainer Maurizio Sarri.

Manchester United stond opgesteld in een 4-2-3-1 tegenover de 4-3-3 van Chelsea. Manchester koos voor twee terugvallende middenvelders in de naam van Nemanja Matić en Paul Pogba, Mourinho had in de voorhoede gekozen voor Marcus Rashford, Juan Mata, Anthony Martial en nog een linie verder stond Romelu Lukaku als eenzame spits opgesteld. Sarri koos als tegenoffensief voor een strak middenveld met Jorginho die soms ook een stap terugdeed en met N’Golo Kanté en Mateo Kovačić naast zich. Laatstgenoemde kon vaak de bal doorgeven aan Eden Hazard zodat of Willian of Álvaro Morata alleen nog hun voet er tegenaan hoefden te zetten.

Chelsea kwam goed uit de startblokken. Via Jorginho en Hazard werd de Londense club vaak gevaarlijk en daar konden Pogba en verdediger Victor Lindelöf niet goed tegen. Het duurde uiteindelijk iets meer dan twintig minuten voordat The Blues de 1-0 konden maken via Antonio Rüdiger nadat Pogba stond te slapen. De speler kon keihard inkoppen en doelman David de Gea had daar geen antwoord meer op.

Chelsea had eigenlijk op 2-0 moeten komen met onder meer kansen van David Luiz, Willian en Morata maar het werd niet echt de helft van Chelsea na een goede kopbal. Manchester United had zichzelf ingegraven en speelde op de counter terwijl Chelsea echt wel zocht maar het gewoon niet voor elkaar kreeg.

In de tweede helft ging het juist totaal de andere kant op; Martial zag het licht na nieuwe tactische besprekingen in de rust en scoorde de 1-1 tien minuten na rust. Marcos Alonso probeerde nog met een lichte blessure de 1-1 weg te werken van het scorebord maar zijn geveins viel niet in goede aarde bij scheidsrechter Mike Dean. De 2-1 voor Manchester bleef ook niet uit; een goede bal van Rashford op Martial en laatstgenoemde kon genadeloos uithalen in de hoek, Kepa Arrizabalaga kon daar niet meer op reageren en zag de achterstand op het bord komen.

Lang leek het 3-1 te worden met onder meer invaller Alexis Sánchez op het veld aan de kant van Manchester maar het wilde niet vlotten. Ross Barkley kwam er bij Chelsea in voor Jorginho en in de slotminuut maakte hij wél het verschil; een 2-2 werd net voor de lijn met veel gepruts matig weggewerkt en nadat Rüdiger hem er niet in kreeg lukte de invaller dat wel.

Met zesennegentig minuten op de klok dus alsnog 2-2 en maar één punt voor Mourinho. Iets wat er door Sarri’s assistent Marco Ianni nog even werd ingewreven: de Italiaanse assistent ging opzichtig juichen en hard tekeer tegen Manchester en vooral Mourinho en laatstgenoemde besprong de assistent bijna maar werd direct tegengehouden door de stewards en de bank van zijn eigen club. Achteraf spraken Sarri en Mourinho hier nog over en werd het direct opgelost.

