in het competitieduel tussen Eintracht Frankfurt en Fortuna Dusseldorf heeft de 20-jarige Jovic naam gemaakt.

Vervolg: 20-jarige Jovic maakt naam bij Bundesliga na vijfklapper

De pas 20-jarige Jovic wordt uitgeleend door het Portugese Benfica, waar hij niet aan spelen toekwam. Waar hij dit seizoen bij het Duitse Eintracht zijn naam waarmaakt. Met een ware vijfklapper tegen Fortuna Dusseldorf zette hij zijn naam vrijdag op de kaart in het met 7-1 gewonnen duel.

Vorig seizoen was Jovic nog goed voor 8 treffers in totaal 22 duels, maar dit seizoen lijkt hij dat aantal ruimschoots te overstijgen. Met nu al 5 treffers in een duel is hij al bijna op het totaal aantal van vorig seizoen.

Jovic is hiermee de jongste speler ooit in de Duitse Bundesliga die er vijf in een duel inlegt. Oud FC Utrecht spits Haller was goed voor de overige twee goals, waardoor een 7-1 overwinning een feit was.

20-jarige Jovic maakt naam bij Bundesliga na vijfklapper

Een korte samenvatting: in het competitieduel tussen Eintracht Frankfurt en Fortuna Dusseldorf heeft de 20-jarige Jovic naam gemaakt..