Go Ahead nieuwe koploper na misstap Sparta

Vrijdagavond is er een nieuwe koploper in de Eerste Divisie in Nederland, de ploeg van Stegeman gaat alleen aan de leiding.

Op concurrent Almere City werd een krappe 0-1 zege geboekt, waardoor de ploeg van Stegeman nu alleen aan de leiding gaat in de Keuken Kampioen Divisie. Mede concurrent Sparta beging een misstap tegen Roda JC (1-1 red.) waardoor de ploeg van Stegeman nu alleen in punten aan de leiding gaat.

