Zaterdagavond komt promovendus FC Emmen op bezoek in Eindhoven, waar de fans uit Eindhoven een walk-over verwachten tegen de promovendus.

Vervolg: PSV wil tegen FC Emmen voortbouwen aan recordreeks

PSV kent een perfecte opening van het seizoen, de eerste acht competitiespeelronden gingen allemaal in winst om, waardoor PSV nog steeds niet verslagen is. Die reeks wil Van Bommel zaterdag tegen FC Emmen voortzetten.

Waar aanvaller Luuk de Jong ook weer warm begint te lopen, is de boomlange aanvaller de laatste vier duels iedere keer goed voor een doelpunt voor de Eindhovenaren. In het seizoen 2016/2017 lukte het De Jong om vijf duels achtereenvolgend trefzeker te zijn, gaat hem dat tegen FC Emmen opnieuw lukken?

Het laatste duel van FC Emmen was tegen mede promovendus Fortuna, waar het in de 86e minuut een goal tegenkreeg. Laat PSV nu in de slotfase ook dodelijk effectief zijn.

De statistieken geven weinig hoop voor FC Emmen, want voor het laatst wist een promovendus te winnen van de regerend landskampioen, dat was in 1978. PSV wist in het seizoen 1987/1988 pas in de 18e wedstrijd van het seizoen voor het eerst punten te verliezen, gaat die reeks dit seizoen ook neergezet worden?

Tegen promovendi is PSV echter altijd de baas, de Eindhovenaren wisten van de laatste 23 duels slechts een keer gelijk te spelen en 22 keer te winnen. In 1982/1983 speelde PSV ook tegen Emmen, toen werd het 7-1 voor de Eindhovenaren.

PSV wil tegen FC Emmen voortbouwen aan recordreeks

Een korte samenvatting: Zaterdagavond komt promovendus FC Emmen op bezoek in Eindhoven, waar de fans uit Eindhoven een walk-over verwachten tegen de promovendus..