V.d Brom: PSV en Ajax laten weerstand verdwijnen dit seizoen

Als we AZ coach John v.d Brom moeten geloven, is de macht die Ajax en PSV momenteel hebben in de Eredivisie allerminst positief.

'Ajax walst met 5-0 over ons heen en wint moeiteloos met 4-0 bij Vitesse. Ook PSV slacht de ene na de andere tegenstander,' begon V.d Brom vrijdag het perspraatje in aanloop naar de komende speelronde in de Eredivisie. 'Voor het Nederlandse voetbal is de huidige ontwikkeling niet goed. Ajax en PSV zullen dit seizoen veel voorspelbare wedstrijden spelen, terwijl hun spelers gebaat zijn bij weerstand.'

De coach van AZ weet nu al dat het moet gaan voor plek 3 in de Eredivisie, het hoogst haalbare, 'Wij moeten zorgen dat we daar vlak achter minimaal de beste van de rest zijn. Als je ziet hoe Ajax en PSV kunnen investeren in hun selecties, dat is voor ons geen haalbare kaart.'

Toch zet V.d Brom in om het gat met de top 2 clubs zo klein mogelijk te houden, 'Wij zullen daar op onze eigen manier een antwoord op moeten geven. Vorig seizoen heeft bewezen dat je heel dicht in de buurt kunt komen, ondanks de financiële verschillen. Dat is opnieuw het doel. Een realistisch doel. Laten we nou niet gaan doen alsof AZ op degraderen staat. We willen het vorige seizoen overtreffen en dat kan nog steeds.'

