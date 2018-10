FC Emmen niet bang voor PSV: 'Maar moet niet te gek worden'

Zaterdagavond is het FC Emmen wat op bezoek komt bij landskampioen en koploper PSV, waar men bij de promovendus zich geen gekke dingen in het hoofd moet halen.

'Je weet van tevoren dat het zwaar wordt,' laat Chacon weten. 'Maar als we volwassen en gedisciplineerd kunnen verdedigen en aanvallen, dan weet je nooit wat voor resultaat je kan behalen. De bal is rond. Maar als je zonder vertrouwen naar PSV gaat, dan kun je beter hier blijven.'

De middenvelder van FC Emmen is dan ook onder de indruk van de koploper uit Eindhoven, 'Ik vond PSV eerder veel meer een counterploeg, nu vind ik ze voetballend ook echt goed. Ze proberen voetballend de oplossing te vinden. Wij gaan uit van onze eigen kracht, maar gaan niet als een kip zonder kop over het veld rennen. Maar we zijn niet bang. We moeten lef tonen als we de bal hebben, maar ook scherp verdedigen als we de bal niet hebben.'

De middenvelder weet dat een stunt moeilijk is in Eindhoven, maar houdt hoop. 'Je weet dat je sowieso niet veel kansen gaat krijgen, maar ik vind wel dat wij op sommige momenten moeten voetballen. Alleen je moet wel kijken 'waar' je gaat voetballen. Je moet de wedstrijd aanvoelen en kijken wanneer je de bal weg moet schieten of juist in de ploeg moet houden.'

