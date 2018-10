De Servisch international van Ajax weet het hoofd koel te houden, en dat na de 3-0 nederlaag tegen rivaal en koploper PSV.

Vervolg: Tadic: Wij spelen het mooist, PSV het minst aantrekkelijk

In gesprek met Sport Klub laat de Servisch international weten: 'We spelen absoluut het mooiste voetbal. Maar ik heb de mensen bij de club ook verteld: aan het einde van het seizoen wil ik niet zeggen dat Ajax het beste voetbal speelde, maar ik wil zeggen dat Ajax het beste voetbal speelde én het kampioenschap in de wacht heeft gesleept.'

Al weet Tadic dat het echt wel beter moet wil het PSV bijhouden dit seizoen, 'We moeten aan de bak, maar ik hoop dat het lukt. Het wordt niet makkelijk, want PSV heeft een geweldig team. Ze spelen minder aantrekkelijk, maar kunnen wel op resultaat spelen. Ik verwacht een mooi gevecht.'

De ervaring en de mix van jong en oud wordt geprezen door Tadic, 'We hebben talentvolle en ervaren spelers. De grootste talenten? Ik zou De Ligt, De Jong, Eiting en Wöber eruit pikken. Iedereen heeft veel potentie en werkt hard om beter te worden. We leren elke dag van elkaar.'

Tadic: Wij spelen het mooist, PSV het minst aantrekkelijk

Een korte samenvatting: De Servisch international van Ajax weet het hoofd koel te houden, en dat na de 3-0 nederlaag tegen rivaal en koploper PSV..