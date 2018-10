Bij SC Cambuur is vol verbazing gereageerd op het terugtrekken van Friese Plan, de scholengemeenschap heeft zich teruggetrokken voor de bouw van het nieuwe stadion.

Vervolg: SC Cambuur vreest voor toekomst na terugtrekken Friese Plan

Het scholengemeenschap heeft zich teruggetrokken na een meningsverschil met de gemeente van Leeuwarden, waardoor de komst van het nieuwe stadion voor SC Cambuur nu op losse schroeven staat.

SC Cambuur-directeur Gerard van den Belt baalt aanzienlijk, 'Uitstel van de bouw van het stadion is een ramp, afstel is catastrofaal. Zonder nieuw stadion heeft Cambuur in de toekomst geen bestaansrecht. Zo simpel is het. Wat er vandaag gebeurd is, is wonderlijk. Ik zag het niet meer verkeerd gaan, helemaal niet op deze manier. We hebben als club de handdoek nog niet gegooid, maar van alle bommetjes die we moeten overleven word je weleens moe. Zeker als je ze niet meer ziet aankomen. Wij hoorden dit vanochtend om half twaalf, dan denk je: schiet mij maar lek.'

De algemeen directeur ziet de toekomst van de club nu somber in, 'Toen ik bij FC Twente zat, zei Bert van Oostveen dat we een Houdini-act nodig hadden. Die kregen we toen, maar het voelt alsof we nu bij Cambuur ook een Houdini nodig hebben. Er is zoveel aan gelegen om alles binnen de planning die er nu ligt te realiseren. Dat bedoel ik met de uitstel die een ramp zou zijn voor de club. Alles is gepland, alles ligt klaar, allerlei partijen hebben zich gecommitteerd. Maar wel binnen het tijdspad dat we met zijn allen gemaakt hebben. Als we dat door deze ontwikkeling niet meer kunnen halen, dan valt het allemaal uit elkaar. Dan moeten we opnieuw beginnen. En dat zou ook betekenen dat we de club gaandeweg moeten ontmantelen, dan gaan we als club noodgedwongen helemaal de verkeerde kant op.'

Ondanks de domper komt het niet als gevaar voor zijn positie bij SC Cambuur, 'Ik heb onlangs gezegd dat ik op zou stappen als ons dit niet zou lukken, maar ik blijf voor dit plan vechten. Het is ook iets persoonlijks geworden. Ik wil hier graag iets nalaten bij deze club. Cambuur heeft dit verschrikkelijk hard nodig. We gaan er alles aan doen om het recht te breien, maar als het niet lukt. Nou, dan ziet de toekomst er niet best uit.'

SC Cambuur vreest voor toekomst na terugtrekken Friese Plan

Een korte samenvatting: Bij SC Cambuur is vol verbazing gereageerd op het terugtrekken van Friese Plan, de scholengemeenschap heeft zich teruggetrokken voor de bouw van het nieuwe stadion..