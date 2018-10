Tweede doelman Eloy Room is op dit moment allerminst gelukkig bij PSV, waar de goalie niet aan spelen toekomst in het eerste na het aanblijven van Jeroen Zoet.

Vervolg: Eloy Room heeft oplossing nodig, bankzitten is niet genoeg bij PSV

Waar Room vorig seizoen de bank al warm kon houden bij PSV, had de tweede doelman van de landskampioen gehoopt op een vertrek van Zoet afgelopen zomer. Maar de eerste goalie bleef de landskampioen trouw, waardoor een rol als reservedoelman opnieuw is weggelegd voor Room dit seizoen bij PSV.

'Het zal duidelijk zijn dat Eloy niet met een grote grijns op de bank van PSV zit,' laat zijn zaakwaarnemer weten in gesprek met VI. 'Hij is niet blij dat Zoet is gebleven. De reden dat hij naar PSV ging, was omdat Zoet zou vertrekken. Maar er zijn sinds de overgang van Eloy van Vitesse naar PSV twee transferwindows verstreken en hij zit er nog. En ik denk eerlijk gezegd dat Zoet ook nog langer in Eindhoven zal blijven..'

Zijn zaakwaarnemer pleit dan ook voor verandering, 'Het is voor Eloy dodelijk als hij te lang tweede doelman is, want dan blijf je dat ook. Dat heb ik zelf meegemaakt. Het contract van Eloy loopt af en na dit seizoen is hij dus transfervrij.'

