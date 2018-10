Komende zondag is voor Feyenoord doelman Justin Bijlow weer terug bij de Rotterdammers, waardoor Vermeer naar de bank verhuist.

Door een knieblessure moest Bijlow de afgelopen twee duels aan zich voorbij laten gaan, maar de jongeling is terug waardoor Vermeer naar de bank verhuist bij de Rotterdamse grootmacht. Waar buitenom de doelman ook aanvaller en Deen Nicolai Jörgensen weer terug lijkt te keren in de basis bij Feyenoord.

Feyenoord moet zich gaan herstellen na de interlandbreak, waar het eerder met 1-1 gelijkspeelde tegen Willem II twee weken geleden. 'Er is veel kritiek op ons spel. Dat vind ik alleen maar goed. Als er één kritisch is, ben ik dat wel,' aldus Van Bronckhorst in gesprek met RTV Reijnmond.

'Positiespel kan je alleen spelen door de bal goed rond te laten gaan en goed te bewegen. Als dat in onze ploeg zit, kunnen wij goed voetballen. Maar als beweging en baltempo er niet is, krijgen wij het moeilijk. Op de training gaat het goed, dat moeten wij vertalen naar de duels.'

Van Bronckhorst ziet Bijlow terugkeren in selectie

