Gudmundsson: Mbappé wordt nog beter dan Messi en Ronaldo

In het duel met Frankrijk stond IJslander Johann Berg Gudmundsson tegenover Kylian Mbappe van Frankrijk.

De IJslander denkt dat het groeibriljant van Frankrijk kan uitgroeien tot wereldvedette, zelfs nog beter dan Ronaldo of Messi. Waar IJsland met 2-0 voorstond tot 10 minuten voor tijd, wist het talent zelf binnen tien minuten tijd de score terug te brengen tot 2-2, waardoor de Fransen niet met het schaamrood op de kaken van het veld stapte tegen de laagvlieger.

De IJslander is danig onder de indruk van Mbappe, 'Hij is absoluut speciaal, Hij is de snelste speler die ik ooit zag spelen, en ik heb het al eens opgenomen tegen Ronaldo en Messi. Zijn snelheid is ongeëvenaard. Ronald is natuurlijk snel, maar niemand heeft zo'n versnelling als Mbappé. Het is ongelooflijk hoe hij de bal kan controleren op die hoge snelheid. Ik denk dat hij de beste speler ter wereld gaat worden in de komende jaren. Dat weet ik zelfs wel zeker.'

