FC Barcelona gaat uit van vertrek Jasper Cillessen

De oud goalie van Ajax komt niet meer voor in de plannen van FC Barcelona, wat al een opvolger voor Cillessen achter de hand zou hebben. Het zou hierbij gaan om Alex Remiro van Athletic Club. Waar Cillessen door Ter Stegen niet aan spelen toekomt, wil de Oranje international wel meer aan spelen toekomen om zijn plek onder de lat bij Oranje niet kwijt te raken.

Waar wellicht een winters vertrek aan de orde is, gaat FC Barcelona in ieder geval niet in de weg liggen wanneer de Nederlander wil vertrekken bij de Catalaanse grootmacht. De 23-jarige goalie van FC Barcelona heeft nog een contract voor een jaar, waardoor hij volgend jaar zomer transfervrij vast te leggen is wanneer hij niet verlengt bij FC Barcelona.

