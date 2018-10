Unnerstall wordt in toekomst de nieuwe Jeroen Zoet bij PSV

Deze week was er in de VI een uitgebreid interview over de keeperspositie bij de landskampioen, waar Lars Unnerstall hard op weg lijkt om Zoet over te gaan nemen in de toekomst.

Hans van Breukelen en Ronald Waterreus lieten deze week als oud doelmannen hun licht schijnen over de doelman positie bij PSV, waar Lars Unnerstall wordt gezien als perfecte opvolger voor Jeroen Zoet. Waar Unnerstall bij Van Breukelen hoog in het vaandel staat, 'Hij bewijst bij VVV-Venlo dat hij een hele stabiele keeper is met een goede uitstraling. In Venlo is Unnerstall een echte puntenpakker.'

Al weet Van Breukelen dat het verschil tussen PSV en VVV (huurcontract red.) erg groot kan zijn bij een overstap volgend seizoen. 'Het is een andere setting, er is veel meer druk en spanning. Kun je onverstoorbaar de dingen doen die je moet doen? Hoe vaak laat je je als doelman afleiden door spelers, trainers, negatieve gedachten en angsten.'

'Je moet daarvan weg kunnen blijven om top te presteren bij PSV. Steeds onbevangen in het doel staan. Daar is Zoet enorm in gegroeid. En bij PSV is dat wat anders dan bij VVV.' Waar Van Breukelen Unnerstall hoog heeft zitten, is Waterreus minder enthousiast, 'Hij heeft heel lang geleden 34 wedstrijden voor Schalke 04 in de Bundesliga gekeept en staat nu onder de lat bij VVV-Venlo. Dat doet hij daar uitstekend.'

'Unnerstall zal ook heus wel tien goede wedstrijden keepen in PSV 1, net als Eloy Room. Maar elke wedstrijd top zijn of af en toe een wedstrijdje, dat is echt een heel groot verschil.'

oud verdediger Stan Valckx is wel overtuigd van de kunsten van Unnerstall, 'Als Lars volgend seizoen naar PSV gaat, wordt hij er ook eerste keeper. Voor mij zijn bij een keeper drie zaken heel belangrijk. Ten eerste moet hij lengte hebben. Lars is net geen twee meter. Ten tweede moet een doelman heersen in het zestienmetergebied en in de lucht. Hij moet zijn verdedigers op dat vlak ontlasten. Dat beheerst Lars als geen ander. En een doelman moet punten pakken. Dat doet Lars bij ons. Hij is week in week uit de uitblinker. Lars is 28 jaar, hij heeft de perfecte leeftijd en ik verwacht dat hij nog beter wordt.'

