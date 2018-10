FC Bayern plant persconferentie: einde verhaal voor Kovač

Vrijdagmiddag zullen Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidžić en Uli Hoeneß een persconferentie beleggen over de toekomst van FC Bayern München. Het zal zeer waarschijnlijk gaan over de toekomst van de trainer Niko Kovač.

De kans is erg groot dat Kovač ontslagen wordt. De trainer is aanwezig op de persconferentie en zal waarschijnlijk na onderling overleg terugtreden als trainer van Bayern München. Of Bayern opnieuw met Jupp Heynckes als interim-trainer aan de slag gaat is niet duidelijk. Ook de naam van Arsène Wenger dwarrelt rond in de Allianz Arena.

Zaterdag neemt Bayern het op tegen VfL Wolfsburg, de club moet drie dagen daarna in de UEFA Champions League tegen AEK Athene aantreden.

Kovač staat op dit moment zesde met Bayern in de Duitse Bundesliga en staat tweede in de poule van de Champions League achter nummer één Ajax. Een week terug kreeg Bayern een pak slaag van Borussia Mönchengladbach in de competitie; het werd toen 3-0. Bayern had het de afgelopen tijd ook lastig tegen Ajax, Augsburg, Hertha BSC en de amateurs van SV Drochtersen/Assel in de beker.

