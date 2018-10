De voetbalclub FC Utrecht heeft na een flink aantal jaren weer eens een mooie winst geboekt, dat meldt de club in de cijfers die sinds kort inzichtelijk zijn gemaakt via de kanalen van de club.

Vervolg: FC Utrecht boekt mooie winst na jaren van verlies

De club heeft de afgelopen jaren te kampen gehad mer geldproblemen, geldschieter en eigenaar Frans van Seumeren hield de club dan uit de wind. De club kan nu eindelijk een goed rapport laten zien aan Van Seumeren en hoeft dus geen extra bijdrage, iets waar de goedlachse man geen moeite mee had voor zijn club.

Utrecht boekte een winst van 4,4 miljoen euro, is op te maken uit de jaarcijfers. De afgelopen twee jaar werd dit bedrag juist gemaakt maar dan in de min en met 2 miljoen extra er bovenop. Bij de club werd er al verlies gedraaid sinds het seizoen 2007/2008. Utrecht dankt de mooie cijfers aan wijzigingen in operationele kosten en vooral transferresultaten.

FC Utrecht boekt mooie winst na jaren van verlies

Een korte samenvatting: De voetbalclub FC Utrecht heeft na een flink aantal jaren weer eens een mooie winst geboekt, dat meldt de club in de cijfers die sinds kort inzichtelijk zijn gemaakt via de kanalen van de club..