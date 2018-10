Het Catalaanse sportmedium Sport heeft weer eens de voorpagina besteed aan de twee Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De twee jonge talenten van de Amsterdamse club maken beiden furore in het Nederlands elftal en FC Barcelona zou er helemaal uit zijn; 130 miljoen in een dubbeldeal.

Vervolg: Voorpagina Sport: Dubbeldeal De Jong en De Ligt

Sport is niet de enige die meldt dat FC Barcelona een dubbeldeal wil sluiten met Ajax. Eerder meldde ook The Guardian al dat de Ajax-spelers op diverse lijstjes staan. Zo zou De Ligt naar Juventus kunnen voor een bedrag van 50 miljoen en zou Manchester City geen probleem hebben met 70 miljoen euro voor De Jong.

Of de twee spelers daadwerkelijk deze zomer – of al deze winter – naar Catalonië verkassen is nog niet duidelijk. Het lijkt er in ieder geval wel op dat ze het seizoen nog bij Ajax afmaken en daarna om zich heen gaan kijken. Ook dat hoeft niet al te lang te duren, als de interesse nu al zo goed als concreet is.

Voorpagina Sport: Dubbeldeal De Jong en De Ligt

Een korte samenvatting: Het Catalaanse sportmedium Sport heeft weer eens de voorpagina besteed aan de twee Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De twee jonge talenten van de Amsterdamse club maken beiden furore in het Nederlands elftal en FC Barcelona zou er helemaal uit zijn; 130 miljoen in een dubbeldeal..