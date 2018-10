Ronald Koeman is onder de indruk van de kwaliteiten van PSV-speler en Oranje-debutant Steven Bergwijn. De speler maakte een frisse indruk tegen Duitsland en België maar kon hier en daar nog wel verbeteren.

Vervolg: Koeman prijst Bergwijn na interlandperiode

Koeman looft Bergwijn het meest van de vier debutanten waar hij in deze periode mee te maken heeft gehad: ‘Toen ik tekende als bondscoach wist ik niet dat zich zoveel talent zou aandienen bij het Nederlands elftal, met zo'n zes, zeven talentvolle jongens onder de 22 jaar.’ Vertelt de trainer in De Telegraaf.

Bergwijn, die onder PSV-trainer Mark van Bommel besloot om langer in de Eredivisie te blijven, maakt niet alleen in de competitie grote stappen maar dus ook in het nationale elftal. Eerder zaten clubs als Girondins de Bordeaux al klaar om de speler te strikken ter vervanging van de naar FC Barcelona vertrokken Malcom.

