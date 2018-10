Wenger in januari klaar voor nieuwe werkgever

De Franse trainer Arsène Wenger maakt zich op voor een nieuwe baan, de trainer wil in januari graag weer aan de slag na een tijd lang werkloos te zijn geweest door zijn vertrek bij Arsenal, de club waar hij een geruime tijd de touwtjes in handen had.

Wenger meldt in een interview dat hij graag begin januari de draad weer op wil gaan pakken. De 68-jarige trainer verklapt nog niet waar en of hij al een concreet aanbod heeft gehad. Journalisten gaan ervan uit dat FC Bayern München heeft aangeklopt bij de trainer ter vervanging van de wisselvallige Niko Kovac. FC Bayern verkeert momenteel in een crisis en een trainerswisseling zou niet eens heel gek zijn. Wenger vertelde echter eerder al dat het onwaarschijnlijk is dat hij bij de Duitse grootmacht aan de slag gaat en kijkt liever naar andere aanbiedingen.

Wenger coachte Arsenal tussen 1996 en 2018 en zou ook een aanbod hebben gekregen van AS Monaco, waar pupil en oud-Arsenal speler Thierry Henry inmiddels is benoemd. Wenger was zelf tussen 1987 en 1994 al trainer van de Monegaskische club en ook daar was een baan wederom niet raar geweest. We zullen dus moeten afwachten waar Wenger voor kiest, de Premier League lijkt onwaarschijnlijk; de trainer zou teveel gehecht zijn aan Arsenal om ooit nog tegenover ze te staan in hetzelfde land.

