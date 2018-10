Ajax heeft door de recente interlandperiode zeer waarschijnlijk op 20 oktober niet de beschikking over Noussair Mazraoui en Lasse Schöne. Alle twee de spelers hielden klachten over aan hun bezoek bij het nationale elftal.

Vervolg: Ajax mist Ziyech, Mazraoui en Schöne waarschijnlijk tegen Heerenveen

Schöne verliet 15 oktober al het trainingskamp, toen was nog onzeker wat er aan de hand was met de Deense middenvelder van de Amsterdamse club. Inmiddels lijkt duidelijk dat hij niet helemaal fit is. Hetzelfde geldt voor Ziyech en Mazraoui, bij laatstgenoemde werden zijn liesklachten genoemd in de interlandperiode. Bij Ziyech zit het anders, de speler ging niet mee met Marokko en lijkt ook de wedstrijd van Heerenveen te moeten laten schieten.

Ajax neemt het 23 oktober op tegen Benfica. Trainer Erik ten Hag hoopt vooral Ziyech – de onmisbare speler van dit seizoen – weer terug te hebben.

