De eerste speler die zich duidelijk uitspreekt over kunstgras is gevonden; Patrick van Aanholt is niet naar de Eredivisie gegaan door het kunstmatige gras. Eerder waren spelers al te horen met klachten maar nog niet ketste er een transfer door dit af.

Vervolg: Van Aanholt koos niet voor terugkeer door kunstgras

Van Aanholt verkeerde naar eigen zeggen in januari in een dip en vertelt in het programma van Andy van der Meijde dat Ajax en PSV hem allebei hebben benaderd. De speler van Crystal Palace koos niet voor de Nederlandse velden vanwege het kunstgras. Iets wat de twee clubs vast en zeker dwars moet hebben gezeten.

'In Engeland speelt iedereen op gras, al die velden zijn top. Maar kunstgras is blessuregevoelig.' Zegt de speler bij Bij Andy in de auto.

