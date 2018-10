Raadslid Damian Zeller uit Den Haag is duidelijk, hij wil een verbod op de komst van Ajax-fans richting ADO Den Haag. De twee teams zijn de afgelopen jaren niet al te beste vrienden geweest en Groep de Mos wil er een einde aan maken.

Vervolg: Groep de Mos wil geen uitfans van Ajax bij ADO

De rivaliteit op het veld tussen beide clubs is al enorm maar bij de fans gaat het er vaak nog een tandje erger aan toe. Fans van Ajax of andersom die elkaar het leven zuur maken met alle gevolgen van dien.

Groep de Mos-raadslid Zeller wil de komende 100 jaar alle Ajacieden buiten het stadion houden als het aan hem ligt. Belangrijk detail: Groep de Mos werkt nauw samen met John van Zweden, de oud mede-eigenaar van Swansea City en fervent ADO fan.

Zeller geeft als toelichting dat het weren van uitfans tegen Ajax flink kan schelen in kosten van politie en ME. 'ADO is een familieclub geworden.' Zegt hij bij Den Haag FM.

