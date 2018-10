Madagaskar voor het eerst naar Afrika Cup: land in rep en roer

Madagaskar heeft zich geplaatst voor de Afrika Cup van 2019 en dat ging niet zonder slag of stoot. Het land heeft het uiteindelijk wel gehaald door een 1-0 zege te boeken op Equatoriaal-Guinea.

Het Malagassisch voetbalelftal staat door de zege eerste in de poule met tien punten uit vier wedstrijden, Soedan staat laatste met nul punten uit vier en Equatoriaal-Guinea staat derde met drie punten uit vier. Voor Madagaskar is het nu alleen nog de vraag of ze in de laatste twee wedstrijden van de poule eerste of tweede worden, dat hangt af van wat Senegal de komende drie wedstrijden zal doen tegen de drie poulegenoten. Senegal heeft namelijk één wedstrijd minder en mag er dus nog drie spelen, net zoals Soedan.

Njiva Rakotoharimalala’s goal for Madagascar ensured their qualifying for the first AFCON in their history. pic.twitter.com/w5dVba6R1D — FancyDiMaria (@FancyDiMaria) 16 oktober 2018

