Hiddink beleeft geen fijn debuut met jeugdploeg China

Guus Hiddink heeft in een oefenwedstrijd geen mooi debuut ervaren. De 71-jarige voetbaltrainer is sinds kort de trainer van China Onder-23 en verloor met 5-1 van Jong Vitesse in Nederland.

Hiddink, die in interviews al aangaf dat het niveau van zijn ploeg nog niet al te schitterend is, zag een goed spelend Jong Vitesse zijn ploeg de hele wedstrijd domineren. Onder meer Bryan Linssen en Vyacheslav Karavaev stonden opgesteld in het Jong-elftal en kwamen tevens allebei tot scoren. Het jonge talent Richie Musaba, die in december 18 wordt, maakte ook een goed doelpunt.

(Jong) #Vitesse speelde vanmiddag #OpPapendal een oefenwedstrijd tegen China U23, dat onder leiding staat van Guus Hiddink.



De wedstrijd werd met 5-1 gewonnen, klasse mannen👏🏼

