Michael Kinsbergen is benoemd tot operationeel directeur bij AZ. De directeur stond eerder al een tijd op de loonlijst van Ajax en is dus al bekend met de voetbalwereld. AZ is blij met het aantrekken van hun ‘nummer één’.

Vervolg: Kinsbergen nieuw directielid AZ

De 59-jarige gaat een rol vervullen binnen de ontwikkelingsplannen van AZ en het AFAS Stadion. Algemeen directeur en oud-honkballer Robert Eenhoorn is heel blij dat Kinsbergen open stond voor gesprekken en alles dus vlekkeloos verliep: ‘Michael stond bovenaan ons lijstje’. ‘Wij waren dan ook blij dat hij ervoor open stond toen we hem polsten.’ Zo valt te lezen op de officiële kanalen van de club.

Kinsbergen begint al snel; woensdag is zijn eerste werkdag bij de Alkmaarse ploeg.

Kinsbergen nieuw directielid AZ

Een korte samenvatting: Michael Kinsbergen is benoemd tot operationeel directeur bij AZ. De directeur stond eerder al een tijd op de loonlijst van Ajax en is dus al bekend met de voetbalwereld. AZ is blij met het aantrekken van hun ‘nummer één’..