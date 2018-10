ME greep in tussen fans Duitsland en Nederland

De ME heeft voorafgaand aan het duel van zaterdagavond tussen Nederland en Duitsland in Amsterdam ingegrepen toen aan beide kanten heetgebakerde fans het wel erg bont maakten. Er zou minimaal één arrestaties zijn verricht.

Volgens onder meer de NOS en De Telegraaf zijn er diverse opstootjes geweest in de binnenstad waarbij er zelfs met stoelen is gegooid. Laatstgenoemde meldt dat er minimaal twee gewonden zijn gevallen door de vechtpartijen. De ME heeft de vechtpartijen zo snel mogelijk de das om gedaan.

Volgens VI was het vanmorgen in de trein ook al raak. In een filmpje was te zien dat een trein het zwaar te verduren had.

Duitsers misdragen zich al aardig in het treintje richting #Amsterdam #NEDDUI pic.twitter.com/stjtGeVrtl — Jiry Funke (@JiryFunke) 13 oktober 2018

