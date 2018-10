Jonker en Adriaanse willen van oude legende weer grote naam maken

Andries Jonker en Co Adriaanse delen hetzelfde idee: De Volewijckers weer zo groot maken als het was in 1944, toen de club winnaar werd van de toenmalige hoogste divisie van Nederland.

De Volewijckers verdween in 2013 na een fusie en sindsdien zijn er al meerdere mensen geweest met het idee om de club te reïncarneren. De twee grote voetbalnamen willen dat plan er nu doorheen drukken maar alleen als hun wensen ook echt worden uitgevoerd, de twee denken namelijk aan serieuze stadionplannen en een groots beleid.

Adriaanse, die als trainer een imposante carrière achter de rug heeft, deelde dezelfde wens met Jonker. Eerstgenoemde speelde zes jaar bij De Volewijckers, Jonker is vooral bekend met de omgeving en de club die uit de fusie is ontstaan; DVC Buiksloot.

We gaan terug naar het voetbalseizoen 1943-44; in de competitie Eerste Klasse West I worden De Volewijckers eerste boven Hermes DVS, Xerxes en DWS met daaronder namen als Sparta en ADO. De club bekert door naar de kampioensronde en treft daar onder meer Heracles en Heerenveen. De club houdt stand en wint van de acht wedstrijden maar liefst zes keer, de club wordt kampioen van Nederland.

Jonker en Adriaanse proberen datzelfde beeld van toen terug te brengen: een groots publiek, een club met een rijke historie. De komende jaren moet blijken of de twee er samen met buitenlandse of binnenlandse investeerders uit kunnen komen.

