Henry kiest voor Monaco en verlaat Belgisch elftal

Thierry Henry is officieel de nieuwe trainer van het Monegaskische AS Monaco. De Frans-Monegaskische club ontsloeg eerder trainer Leonardo Jardim en sinds de massatransfers van deze zomer is Monaco niet meer wat het is geweest.

Henry was tot op heden assistent-trainer van het Belgische elftal dat op het WK derde werd, hij assisteerde hierbij de Spaanse trainer Roberto Martínez. Henry twijfelde niet lang toen zijn oude club belde.

Monaco staat nu met negen speelrondes op de teller één punt boven de nummer twintig van de competitie. Het verschil met het veilige Stade Reims bedraagt nu al vier punten. Monaco staat eenentwintig punten onder koploper Paris Saint-Germain.

Jardim, die het sinds dit seizoen niet meer goed aan de praat kreeg door alle uitgaande transfers, had door zijn opgebouwde krediet de afgelopen weken nog de tijd om het tij te keren. Toen dat gefaald leek werd Henry gecontacteerd en niet veel later werd hij aangesteld als hoofdtrainer van Monaco.

Met spelers als Aleksandr Golovin, Djibril Sidibé en Rony Lopes moet de club een plek bij de top acht kunnen bewerkstelligen. Het is nu aan Henry om de club weer aan de top te krijgen van de linkerrij en om in de Champions League in de komende vier wedstrijden punten bij elkaar te rapen om in ieder geval een plek voor de Europa League te kunnen bemachtigen. In de zware poule met Atlético Madrid, Club Brugge en Borussia Dortmund verloor Monaco tot nu toe twee keer kansloos van Atleti en BVB.

