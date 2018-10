Ook matchfixing-onderzoek geopend in Champions League

Een grootschalig onderzoek naar de UEFA Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado is gestart na een melding dat een bestuurslid van de Servische club miljoenen zou hebben willen inleggen op een flinke uitslag voor de Franse ploeg.

Het bestuurslid zou er zeker van zijn geweest dat zijn club met meer dan vijf doelpunten zou gaan verliezen en had daar volgens de ‘vertrouwde bron’ meerdere miljoenen voor over. De UEFA neemt de zaak serieus en meldt dat het niet om een roddel gaat.

De UEFA werd ingelicht over de mogelijkheid dat er matchfixing speelde binnen Rode Ster en er wordt nu een onderzoek opgestart om te kijken of ook in het miljardenbal dit soort zaken voorkomen.

Eerder deze week werd België al opgeschrikt door een gigantisch matchfixing-schandaal in combinatie met het witwassen van geld.

