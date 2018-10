Eindhovens icoon ontkomt niet aan onderzoek in België

De naam van PSV-held Mateja Kežman is opgedoken bij het onderzoek naar matchfixing in de hoogste Belgische competitie. Het land staat al enkele dagen in rep en roer en naast de tientallen huiszoekingen en arrestaties is nu ook de naam van een grote voetballer genoemd.

Niet eerder sinds Italië in 2006 (Calciopoli) werd er een matchfixing-zaak dusdanig groot aangepakt als de zaak die begin oktober bekend werd in de pers. Bij alle grote namen binnen de competitie werden invallen gedaan en ook bij zaakwaarnemers en scheidsrechters werd er op de deur geklopt. De geboren Joegoslaaf zou betrokken zijn met een enorm bedrag aan witgewassen geld; maar liefst dertig miljoen euro meldt ook het AD.

Kežman, die tussen 2000 en 2004 een legende was in Eindhoven, werd geen trainer na zijn loopbaan als voetballer en leek hij vooral tussenpersoon te zijn voor diverse landgenoten.

Naar de oud-voetballer is een formeel onderzoek gestart. Vooral FK Vojvodina is benieuwd naar de uitkomsten; de club kreeg namelijk in een ver verleden niet de kloppende transfersom en is benieuwd wat de voetballer achterhoudt.

