Hoogma wil af van clubvoetbal tijdens interlandbreak

Dit seizoen wordt er tijdens de interlandbreak gewoon doorgevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie, waar het nodige kritiek te horen valt.

Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma vindt dat er een einde moet komen aan het doorvoetballen tijdens de interlandperiodes, want clubs missen zo hun jeugdinternationals en dat is niet eerlijk.

'Ik vind het belachelijk dat er bij ons profvoetbal wordt gespeeld in een interlandweek,' begint Hoogma het interview met VI. 'Gelukkig zijn we bij de KNVB zelf verantwoordelijk voor dat speelschema. Daar gaan we wat mij betreft dus mee kappen vanaf volgend seizoen.'

Eerder liet Sparta Rotterdam al kritiek horen, waarna ook de goalie van FC Twente zijn club boven Jong Oranje verkoos en een duel werd geschorst. 'Elke geselecteerde jeugdinternational moet gewoon beschikbaar zijn', aldus Hoogma. 'Dit is nou typisch een voorbeeld waarbij voetbalargumenten belangrijker moeten zijn dan de commerciële motieven van clubs.'

Toch hebben de clubs in de Eerste Divisie twee jaar geleden zelf aangegeven te willen doorvoetballen tijdens de interlandbreak. Mede door dit verzoek kon de competitie later van start gaan wat voor de vakantiegangers een betere belofte was.

