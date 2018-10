Eerste details bekend over Belgische corruptiezaak

Donderdagmiddag zijn de eerste details wereldkundig gemaakt over de criminiele praktijken rondom het Belgische voetbal.

Hierbij zijn donderdag vier mensen op verdenking gesteld van een criminele organisatie en een vijfde persoon vanwege het witwassen van geld. Bij de huiszoekingen die woensdag al waren aangekondigd zijn vele pakketten gevonden met horloges met de waarde die kan oplopen tot in de miljoenen.

Zaakwaarnemer Bayat werd als eerste in de boeien geslagen, 'Bayat zou transfers van verschillende spelers gemanipuleerd hebben om de eigen vergoedingen te maximaliseren', liet het federaal parket weten in een verklaring. 'Daarbij werden de belangen van de partijen die hij vertegenwoordigde benadeeld. Dat geld zou gepasseerd zijn via de rekeningen van Laurent Denis.'

Maar ook twee andere zaakwaarnemers werden verhoord, 'Veljkovic zou meermaals constructies opgezet hebben in samenspraak met KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren, Club Brugge en Standard om zichzelf verdoken commissielonen voor zijn activiteiten als makelaar uit te betalen en om spelers voor wij hij optreedt verdoken vergoedingen en verloningen te bezorgen. Deze gelden werden op rekeningen van betrokken personen gestort, maar blijken onder hem te staan.'

Veljkovic wordt gezien als matchfixers, waardoor ook de twee Belgische scheidsrechters aan het licht kwamen. 'Veljkovic zou in samenspraak met de vier bestuursleden van KV Mechelen, rechtstreeks of via contacten, het resultaat van de wedstrijd KV Mechelen – Waasland-Beveren hebben willen beïnvloeden, door afspraken te maken met bestuursleden van Waasland-Beveren. Er zouden ook afspraken gemaakt zijn met scheidsrechter Bart Vertenten. Om hem te paaien, zouden ook twee journalisten benaderd zijn geweest om hogere quoteringen te geven aan Vertente. Ook was er contact tussen Veljkovic en Sebastien Delferière, onder meer over de schorsing van een uitgesloten speler.'

In totaal heeft de politie al 28 mensen opgepakt, waar in ieder geval al 22 mensen voor de rechter moeten verschijnen. De trainer van Club Brugge heeft de nacht van woensdag op donderdag in de cel moeten doorbrengen.

In het onderzoek kwam naar boven dat de slotduels van Antwerp – AS Eupen (3 maart, 2-0) en KV Mechelen – Waasland-Beveren (11 maart, 2-0) betreft matchfixing. Na aanleiding hiervan zijn ook bestuursleden van KV Mechelen opgepakt.

