In de voorbereiding naar het Champions League sleutelduel tegen PSV houdt de Londense grootmacht geen rekening met verdediger Jan Vertonghen.

Vervolg: Tottenham ziet Vertonghen wegvallen tot medio volgend jaar

De Belgische verdediger is geblesseerd en moet het sleutelduel met PSV aan zich voorbij laten gaan, De Londense club laat via de officiele kanalen weten dat de verdediger rond december terug op het veld verwacht wordt.

Eind september raakte de Belg geblesseerd in het duel met Huddersfield Town, waarna onderzoek is gebleken dat zijn kwetsuur erger is dan wat men dacht. Voor de Londense club een tegenvaller, want buitenom het sleutelduel met PSV wachten ook duels met Manchester City, Arsenal en Chelsea en natuurlijk nog FC Barcelona en Internazionale in de Champions League.

Tottenham ziet Vertonghen wegvallen tot medio volgend jaar

Een korte samenvatting: In de voorbereiding naar het Champions League sleutelduel tegen PSV houdt de Londense grootmacht geen rekening met verdediger Jan Vertonghen..