PSV liet donderdag via de officiele kanalen weten dat Jan Vennegoor of Hesselink de nieuwe hoofdscout wordt van de Eindhovenaren.

Vervolg: Vennegoor of Hesselink vervangt De Jong als nieuwe hoofdscout bij PSV

De oud spits volgt hiermee John de Jong op die op zijn beurt de vertrekken Marcel Brands opvolgt als Technisch Directeur binnen PSV. 'Jan draait inmiddels bijna vier jaar mee in de scouting en heeft in die periode een uitstekende indruk gemaakt. Een leidinggevende rol is een passende, volgende stap,' laat De Jong weten.

Jan Vennegoor of Hesselink volgt John de Jong op als hoofdscout bij PSV.https://t.co/akAEjGTyXJ — PSV (@PSV) 11 oktober 2018

'In het kader van de continuïteit is het erg waardevol als je het vertrek van sommige mensen op kunt vangen met collega’s die gewend zijn aan de manier van werken en de eisen die we stellen. We zijn er blij mee dat Jan mij op wil volgen.'

Vennegoor of Hesselink vervangt De Jong als nieuwe hoofdscout bij PSV

Een korte samenvatting: PSV liet donderdag via de officiele kanalen weten dat Jan Vennegoor of Hesselink de nieuwe hoofdscout wordt van de Eindhovenaren..