Dit seizoen spelen zowel Ajax als PSV in de Champions League, waar er veel te veel euforie is rondom de Amsterdammers.

Vervolg: Wijnaldum: Ajax moet het niet te hoog van de toren blazen

Waar het Nederlands Efltal twee grote eindtoernooien heeft moeten laten lopen, is er dit seizoen eindelijk weer eens plek voor twee Nederlandse topclubs in het miljoenenbal. Wijnaldum is echter niet te optimistisch, 'Ik wil pas zeggen dat we aan het opkrabbelen zijn als we seizoenen achter elkaar goed presteren. Nu is het pas één seizoen dat Ajax goed presteert in Europa en PSV speelt denk ik wel goed, maar staat in Europa wel met lege handen,' aldus de oud PSV-er in gesprek met RTV Reijnmond.

Daar waar Wijnaldum bij Oranje nu continue nieuwe gezichten tegenkomt, 'Ik doe wat goed voelt. Ik heb wel eens gesprekken met die jonge jongens, maar dat gaat niet geforceerd. Ik ben ook geen type om iemand op sleeptouw te nemen.'

Oranje is bezig ter voorbereiding op het duel met de Duitsers in de Nations League, waar vorige maand nog nipt van de wereldkampioen werd verloren. 'Al zie ik het niet zo dat ik de mensen moet overtuigen dat ik in Oranje thuis hoor. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik in het Nederlands elftal hoor. Dat laat ik wekelijks zien in de Premier League. Alleen moet ik dat wel constanter in het Nederlands elftal laten zien.'

Wijnaldum: Ajax moet het niet te hoog van de toren blazen

Een korte samenvatting: Dit seizoen spelen zowel Ajax als PSV in de Champions League, waar er veel te veel euforie is rondom de Amsterdammers..