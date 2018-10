Noël Le Graët: Benzema wordt echt niet meer opgeroepen door Deschamps

De FFP voorzitter Noël Le Graët denkt dat de interlandcarriere van Frans aanvaller Karim Benzema definitief voorbij is.

De aanvaller was in het verleden betrokken bij een complot tegen zijn oud teamgenoot, wat ging over een chantage in een sexschandaal. Waar begin november de uitslag wordt verwacht van het onderzoek, lijkt dat nu nog uitgesteld te gaan worden omdat een undercoveragent roet in het eten zou hebben gegooid.

Ongeacht de uitkomt, lijkt het einde verhaal voor de spits van Real Madrid bij de wereldkampioen, 'De Valbuena-Benzema-affaire kende vorige week nog een aflevereing, maar het is nog steeds niet afgelopen,' aldus Le Graët aan Ouest-France.

