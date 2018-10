Van Breukelen wist zich geen raad na functie bij KNVB

In 2017 legde Hans van Breukelen zijn functie bij de KNVB neer als Technisch directeur, iets wat hem erg zwaar viel.

'Toen ik opstapte als technisch directeur bij de KNVB ben ik op de vlucht geslagen,' aldus de oud PSV-er in gesprek met het Eindhovens Dagblad. 'Het voelde als een afgang, ik was kwaad en teleurgesteld en wilde maar één ding. Ik wilde het achter me laten, maar ik wist niet hoe.'

Binnenkort komt het boek 'maak je comeback' uit van de oud PSV-er.

