Geplaagde Kuipers blijft voet bij stuk houden: 'Was een strafschop'

Afgelopen vrijdag mocht arbiter Björn Kuipers het duel tussen FC Utrecht en NAC Breda fluiten, waar hij een advies van de VAR in de wind sloeg.

Björn Kuipers gaf FC Utrecht een strafschop, maar nadat de VAR ingreep en aangaf dat het een strafschop was wuifde Kuipers het advies weg en gaf hij toch een strafschop. De arbiter kreeg veel kritiek over zich heen, 'Het zijn nogal uitspraken, moet ik zeggen,' liet Kuipers weten in gesprek met Veronica in het ochtendprogramma met Giel Beelen.

'Blijkbaar heb je er als scheidsrechter mee te dealen, want je kunt er niet zoveel aan doen. Ik snap dat er wat commotie is over deze penalty, omdat er televisiebeelden zijn getoond waarop te zien is dat het wel een heel makkelijke strafschop was.'

Kuipers houdt vol dat hij de situatie vanuit een andere invalshoek zag, 'Niemand heeft de beelden gezien die ik heb gezien op mijn scherm. Op basis daarvan heb ik vastgehouden aan de penalty. Op basis van mijn positie en de camera vanaf de andere kant van de goal zie je toch echt wel dat er sprake is van een terugtrekkende beweging van de speler van NAC op Gustafson. Ik heb de goede beelden wel gezien.'

